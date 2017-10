Cybersecurity: Samsung Business Summit 2017, foto

Cristiano Ghidotti,

Nel cuore di Milano è andato in scena il Samsung Business Summit 2017, appuntamento organizzato per affrontare il delicato tema della cybersecurity: un'emergenza per alcuni, una necessità per tutti coloro che desiderano affrontare un percorso di digitalizzazione in modo responsabile e senza correre rischi, abbracciando le nuove tecnologie senza compromessi in termine di protezione e sicurezza.

Sul palco dell'evento si sono avvicendati, tra gli altri, nomi del calibro di Carlo Barlocco (Presidente Samsung Electronics Italia), Roberto Maroni (Presidente della Regione Lombardia), Enrico Mentana (puntuale il suo intervento su controinformazione e fake news), Roberto Baldoni (Cyber Security National Laboratory).