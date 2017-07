Dell Chromebook 11 (3180), le nostre foto

Cristiano Ghidotti,

Sistema operativo Chrome OS e supporto alle applicazioni Android per Dell Chromebook 11 (3180), laptop con display da 11,6 pollici pensato per lo studio, per l'intrattenimento e per essere produttivi in mobilità. Garantita la piena integrazione con tutti gli strumenti della suite Google, come Drive per il cloud storage e la gestione dei documenti su server remoto.

Il design è curato e il look solito, per un Chromebook dal prezzo accessibile. Il processore Intel Celeron N3060 da 1,60 GHz è affiancato da 2 o GB di RAM e 16 o 32 GB di memoria interna, il tutto in dimensioni pari a 20,75x303,3x206 mm e con un peso pari a 1,32 Kg.