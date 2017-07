Dell XPS 13 (9360), le nostre immagini

Cristiano Ghidotti,

Uno sguardo da vicino ai dettagli di Dell XPS 13 (9360), un notebook che si posiziona di diritto nella fascia premium del mercato, offrendo un design elegante a uno stile compatto e leggero, senza rinunciare alle prestazioni. Equipaggiato con il sistema operativo Windows 10 in versione Home, integra tra le altre cose il display InfinityEdge da 13,3 pollici (con risoluzione Full HD o QHD+).

La tastiera retroilluminata ne rende comodo l'utilizzo anche in ambienti bui e la dotazione dei processori Kaby Lake assicura una potenza di calcolo sufficiente a soddisfare pressoché qualsiasi esigenza. È in vendita per l'Italia su Amazon e sullo store ufficiale Dell, con prezzi a partire da 1.349 euro per la configurazione base, arrivando a 1.649 euro per quella top di gamma.