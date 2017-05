Essential Phone, tutte le immagini

Luca Colantuoni,

Essential Phone è il primo smartphone realizzato dall'azienda fondata da Andy Rubin, universalmente noto come il padre di Android. Si tratta di un dispositivo di fascia alta con un telaio in alluminio e ceramica, schermo edge-to-edge Full Display da 5,71 pollici con risoluzione di 2560x1312 pixel e rapporto di aspetto 19:10, processore Snapdragon 835, 4 GB di RAM e 128 GB di storage.

Lo smartphone possiede una doppia fotocamera posteriore con sensori RGB e monocromatico da 13 megapixel, mentre la fotocamera frontale ha una risoluzione di 8 megapixel. Sul retro sono è presente un connettore magnetico per gli accessori, tra cui la fotocamera a 360 gradi e il dock per la ricarica wireless.

Essential Phone sarà disponibile in quattro colori negli Stati Uniti. Il prezzo è 699,00 dollari. Non è noto se verrà distribuito anche in Europa.