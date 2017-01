Family Hub 2.0: i frigoriferi smart di Samsung

Cristiano Ghidotti,

I frigoriferi della gamma Family Hub 2.0, svelata da Samsung all'evento Consumer Electronics Show 2017 di Las Vegas, offrono funzionalità avanzate, in pieno stile smart home. Integrano, ad esempio, un ampio pannello da 21,5 pollici touchscreen per l'accesso ad applicazioni come quelle che consentono di compilare la lista della spesa o di prendere appunti, ma non manca la possibilità di ascoltare musica in streaming mediante servizi come Spotify. Si tratta di modelli piuttosto grandi, da tre o quattro ante, che dunque richiedono un discreto spazio all'interno della cucina.