Fitbit Ace, immagini del fitness tracker

Luca Colantuoni,

Fitbit Ace è il primo fitness tracker per bambini progettato dal produttore californiano. Il design è simile a quello del Fitbit Alta, ma è stata aumentata la resistenza del cinturino in elastomero. Il braccialetto può essere indossato anche sotto la doccia e sotto la pioggia, in quanto ha ricevuto la certificazione IPX7.

Oltre alla registrazione del numero di passi e dei minuti di attività, il dispositivo monitora la qualità del sonno, incoraggia i bambini a muoversi e assegna medaglie virtuali quando viene raggiunto l'obiettivo giornaliero. I genitori possono controllare le statistiche tramite l'account di famiglia. Il Fitbit Ace sarà in vendita ad un prezzo di 99,99 euro.