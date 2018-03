Fitbit Versa, immagini dello smartwatch

Luca Colantuoni,

Fitbit Versa è il secondo smartwatch annunciato dal produttore statunitense, dopo il Fitbit Ionic. Questo modello possiede un design più gradevole e dimensioni inferiori, quindi adatta anche alle donne. Lo schermo da 1,34 pollici, protetto dal Gorilla Glass 3, è leggibile anche all'esterno. La cassa in alluminio nasconde tutti i componenti necessari al monitoraggio dell'attività fisica, come accelerometro, altimetro e cardiofrequenzimetro. Manca il GPS, per cui è necessario il collegamento allo smartphone via Bluetooth.

Gli utenti possono scegliere diversi colori e sostituire il cinturino di serie con un modello in plastica, pelle o tessuto. Oltre alle numerose funzionalità fitness, l'orologio digitale offre la possibilità di registrare la qualità del sonno, visualizzare le notifiche e in futuro di rispondere velocemente ai messaggi (solo Android). Le donne potranno usare lo smartwatch per monitorare il ciclo mestruale.

Il sistema operativo è Fitbit OS 2.0. Fitbit Versa sarà in vendita dal mese di aprile. Il prezzo base è 199,99 euro.