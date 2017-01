Fujifilm FinePix XP120, le immagini

Cristiano Ghidotti,

Corpo macchina tipico di una fotocamera compatta (circa 203 grammi di peso) e scocca waterproof (resistente all'acqua fino a 20 metri di profondità) per la nuova Fujifilm FinePix XP120, annunciata in occasione del CES 2017 di Las Vegas. Un prodotto pensato per chi si avvicina al mondo della fotografia, ma che sa offrire anche una buona versatilità a coloro che cercano un dispositivo poco ingombrante da portare sempre con sé.

Non manca il modulo WiFi per il trasferimento rapido dei file e per il controllo remoto mediante un'applicazione mobile. Il debutto sul mercato è previsto per il mese di febbraio, al prezzo di 219,99 euro.