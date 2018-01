Fujifilm FinePix XP130, le immagini

Cristiano Ghidotti,

Dimensioni contenute, solo 207 di peso e corpo macchina rugged per resistere a polvere, urti e in acqua fino a 20 metri di profondità: Fujifilm FinePix XP130 è una fotocamera compatta da portare sempre con sé, che non teme le situazioni più difficili. L'acquisizione delle immagini è affidata al sensore da 16,4 megapixel, mentre grazie alla dotazione di un modulo Bluetooth è possibile trasferire i file ai dispositivi mobile in modo pressoché immediato e in modalità wireless. Il lancio è fissato per il mese di febbraio, al prezzo di 219,99 euro, con la possibilità di scegliere fra più colorazioni.