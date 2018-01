Fujifilm X-A5, le immagini della mirrorless

Cristiano Ghidotti,

Una mirrorless che strizza l'occhio agli amanti dei selfie, caratterizzata da un design compatto e da uno stile rétro: è la nuova Fujifilm X-A5, con display in grado di ruotare fino a 180 gradi per facilitare la composizione degli autoscatti, sensore da 24,2 megapixel in formato APS-C e modulo Bluetooth per la trasmissione dei file in modalità wireless.

È inoltre in grado di registrare video a risoluzione 4K e la batteria incluso garantisce un'autonomia sufficiente per l'acquisizione di circa 450 immagini con una sola ricarica. La fotocamera sarà in vendita a partire dal marzo 2018, al prezzo di 619,99 euro nel kit con l'ottica FUJIFNON XC15-45mm.