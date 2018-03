Fujifilm X-E3, le immagini della mirrorless

Cristiano Ghidotti,

Una mirrorless dallo stile minimalista e dalle dimensioni contenute, che garantisce la versatilità di una fotocamera a ottiche intercambiabili in un corpo macchina leggero: la nuova Fujifilm X-E3 strizza l'occhio a chi predilige un look rétro, offrendo al tempo stesso caratteristiche e funzionalità di ultima generazione come l'acquisizione video in formato 4K e la connettività wireless con i dispositivi mobile.

La scheda tecnica vede la presenza di un sensore CMOS da 24,3 megapixel (APS-C) affiancato dal processore X-Processor Pro per l'elaborazione delle immagini. Il debutto è fissato per la fine del settembre 2017, al prezzo di 919,00 euro (solo corpo macchina).

