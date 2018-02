Fujifilm X-H1, le immagini della fotocamera

Cristiano Ghidotti,

New entry nel catalogo mirrorless del produttore giapponese: Fujifilm X-H1 si rivolge ai professionisti e a tutti coloro che cercano prestazioni avanzate in un corpo macchina dalle dimensioni compatte. In dotazione alla fotocamera il nuovo sistema IBIS (In-Body Image Stabilization) per la stabilizzazione delle immagini a 5 assi e funzionalità avanzate per quanto riguarda la registrazione video.

L'elaborazione è affidata a un sensore X-Trans CMOS III da 24,3 megapixel in formato APS-C (senza filtro passa basso) affiancato dall'unità X-Processor Pro. Il corpo macchina è stato rinforzato così da garantire una stabilità perfetta anche con gli obiettivi più importanti in termini di dimensioni e peso. Il lancio è fissato per il mese di marzo 2018, al prezzo di 1.939,99 euro. È inoltre possibile scegliere il kit con il Vertical Power Booster proposto a 2.239,99 euro.