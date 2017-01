Lorenzo Ermigiotti,

Mirrorless da 24,3MP, la Fujifilm X-T20 adotta il sensore X-Trans CMOS III e il processore d’immagine X-Processor Pro assieme a un mirino elettronico operante in tempo reale con pannello Organic EL da 2,36 milioni di punti e 0,62x di ingrandimento. L’AF a rilevamento di fase ha 91 punti di messa a fuoco e include la modalità Wide/Tracking. Molto veloce in tutte le operazioni, include anche la funzione video per registrare filmati in Full HD e 4K.