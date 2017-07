Galaxy J7 2017, J5 2017 e J3 2017, le nostre foto

Cristiano Ghidotti,

Forte del successo ottenuto lo scorso anno in Europa con la linea J, Samsung ha deciso di riproporla, con tre modelli che migliorano sia nel design sia per quanto riguarda la scheda tecnica: ecco i nuovi Galaxy J7 (2017), con display Super AMOLED da 5,5 pollici Full HD, Galaxy J5 (2017) con schermo Super AMOLED da 5 pollici HD e Galaxy J7 (2017) con un pannello TFT LCD da 5 pollici HD. Sono equipaggiati con il sistema operativo Android 7.0 Nougat e con l'interfaccia personalizzata TouchWiz.

I primi due integrano un processore octa core da 1,6 GHz, il terzo un quad core da 1,4 GHz. 16 GB di memoria interna per tutti, espandibile con schede microSD. Spicca, nel comparto fotografico, la presenza in ogni modello del flash LED frontale per i selfie. Dal punto di vista costruttivo, il passo in avanti più grande è rappresentato dall'adozione di un telaio unibody in metallo. I device, disponibili in Italia anche su Amazon, sono in vendita al lancio con i seguenti prezzi ufficiali: 349 euro per il top di gamma J7, 299 euro per il modello intermedio J5 e 229 euro per l'entry level J3.