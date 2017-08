Garmin vivomove HR, immagini dello smartwatch

Luca Colantuoni,

Il vivomove HR è il primo smartwatch ibrido di Garmin con cardiofrequenzimetro integrato. L'aspetto esterno è simile a quello di un orologio analogico con le lancette, ma all'interno del quadrante è presente un piccolo display LCD che visualizza i dati registrati dai sensori. Quando lo schermo touch è attivo, le lancette si posizionano automaticamente alle 9:15.

Lo smartwatch sarà disponibile nelle versioni Sport (cassa in polimero e cinturino in silicone) e Premium (cassa in acciaio e cinturino in pelle) dal mese di settembre. I prezzi sono 199,99 euro e 299,99 euro, rispettivamente.