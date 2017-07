General Mobile GM6, le immagini dello smartphone

Cristiano Ghidotti,

È il primo smartphone del programma Android One a debuttare ufficialmente in Italia: General Mobile GM6 garantisce la possibilità di ricevere aggiornamenti puntuali per il sistema operativo e per quanto riguarda le patch di sicurezza.

Dal punto di vista delle specifiche offre un display da 5 pollici con risoluzione HD e superficie Gorilla Glass, processore quad core, 2 o 3 GB di RAM, 16 o 32 GB di memoria interna (espandibile con schede microSD), fotocamera da 13 megapixel sul retro, sensore da 8 megapixel frontale, lettore di impronte digitali e batteria da 3.000 mAh con ricarica rapida. Due le colorazioni disponibili: Space Gray e Gold.