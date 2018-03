Google Home e Home Mini, le nostre foto

Cristiano Ghidotti,

Due smart speaker con l'intelligenza artificiale dell'Assistente Google, progettati per l'interazione tramite comandi vocali anche in italiano: Google Home e Google Home Mini sono finalmente disponibili anche nel nostro paese (a partire dal 27 marzo 2018), con prezzi di lancio fissati rispettivamente in 149 euro e 59 euro. Piccoli nel design, ma potenti nell'audio, grazie agli altoparlanti integrati che offrono un'esperienza di ascolto dalla qualità elevata, ideale per la riproduzione della musica in ambito domestico. Tra le altre funzionalità offerte la possibilità di cercare informazioni online, di consultare le previsioni meteo o le ultime notizie, di avviare la visione di un film sul televisore e molto altro ancora, tutto esclusivamente con la propria voce.