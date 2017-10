Google Home Mini e Home Max, le immagini

Cristiano Ghidotti,

La famiglia di smart speaker del gruppo di Mountain View si amplia con l'arrivo dei nuovi modelli Google Home Mini e Google Home Max. Nomi scelti non a caso, ma che ben descrivono i rispettivi design. Il primo (49,00 dollari) è un'unità dalle dimensioni estremamente contenute, che non perde però alcuna feature rispetto alla versione originale, con pieno supporto all'IA dell'assistente virtuale. Il secondo (399,00 dollari), invece, è indirizzato agli audiofili e a tutti coloro che non accettano compromessi quando si tratta di ascoltare la musica, grazie alla presenza di due woofer da 4,5 pollici.