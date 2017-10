Google Pixelbook: le immagini del Chromebook

Cristiano Ghidotti,

Google Pixelbook è per l'ecosistema Chrome OS ciò che gli smartphone Pixel 2 sono per l'ambito Android: un punto di riferimento. Il dispositivo offre il meglio del panorama Chromebook, con un design pensato per poterlo sfruttare come laptop tradizionale oppure in modalità tablet interagendo con il display touchscreen da 12,3 pollici, anche attraverso il pennino appositamente progettato in collaborazione con Wacom.

La dotazione hardware vede la presenza di processori Intel Core i5 e Core i7, fino a 16 GB di RAM, SSD con capienza massima da 512 GB per lo storage e due porte USB Type-C. Il tutto in uno spessore di soli 10 mm e con un peso complessivo che si attesta intorno a 1 Kg. La configurazione base sarà in vendita al prezzo di 999,00 dollari.