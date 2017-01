La Hangover Suit alla Ford Social Home: le foto

Cristiano Ghidotti,

Nella cornice della Ford Social Home (presso lo Spazio Bou-tek, nel cuore di Milano), l'Ovale Blu ha dato modo di indossare la Hangover Suit, una tuta progettata per simulare gli effetti collaterali di una notte di eccessi: spossatezza, difficoltà nella concentrazione e nel gestire i movimenti, testa pesante, equilibrio precario, vertigini. Tutte condizioni che rendono pericoloso, per se stessi e per gli altri, mettersi al volante.

Il progetto fa parte dell'iniziativa Driving Skills For Life, rivolta ai giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni (ma non solo), per sensibilizzare sui rischi legati alla guida in stati psicofisici alterati. Un programma che mira a promuovere un concetto di mobilità sicura e responsabile, a beneficio della collettività. Si tratta della terza "tuta" di questo tipo sviluppata da Ford, dopo la Drinking Driving Suit per simulare gli effetti dell'alcol e la Drug Driving Suit per testare uno stato assimilabile a quello indotto dalle sostanze stupefacenti.