HomePod, le foto

Marco Grigis,

HomePod è il nuovo speaker lanciato da Apple nel corso della WWDC 2017. Dalle forme cilindriche e dal profilo ricoperto da speciale tessuto, l'altoparlante è pensato per garantire un suono a 360 gradi, in grado di adattarsi alle peculiarità d'ascolto tipiche della stanza in cui è inserito. Alimentato dal chipset A8, HomePod vede 7 speaker, a loro volta abbinati a un subwoofer centrale nonché a 6 microfoni direzionali.

HomePod è anche completamente compatibili con Siri, la cui integrazione permetterà non solo di scoprire informazioni utili sull'artista o sul genere musicale che si sta ascoltando, ma anche per accedere facilmente a tutti i servizi di Apple Music. L'attivazione di Siri è segnalata da un'onda visiva colorata, posta sulla superficie superiore del dispositivo. HomePod sarà disponibile da dicembre in alcune nazioni, a 399 dollari.