Honor 7X, immagini dello smartphone

Luca Colantuoni,

Durante un evento organizzato a Londra, il produttore cinese ha presentato il nuovo Honor 7X, uno smartphone di fascia medio-alta con schermo FullView da 5,93 pollici, risoluzione full HD+ (2160x1080 pixel) e rapporto di aspetto 18:9. Il telaio è in alluminio, mentre la dotazione hardware comprende un processore octa core Kirin 659, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD fino a 256 GB.

Per la doppia fotocamera posteriore sono stati scelti sensori da 16 e 2 megapixel, mentre quella frontale ha una risoluzione di 8 megapixel. Entrambe permettono di utilizzare l'effetto bokeh in modalità Ritratto. Sono inoltre presenti i tradizionali chip per la connettività wireless, il lettore di impronte digitali e il jack audio da 3,5 millimetri. Il sistema operativo è Android 7.0 Nougat con interfaccia EMUI 5.1. Honor 7X è disponibile ad un prezzo di 299,90 euro.