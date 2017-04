Honor 8 Pro, immagini del phablet

Luca Colantuoni,

Honor 8 Pro è lo smartphone più potente del catalogo Honor, in grado quindi di soddisfare i gamer e gli utenti che utilizzano applicazioni più esigenti in termini di risorse. Il nuovo dispositivo possiede un telaio in alluminio e uno schermo da 5,7 pollici (2560x1440 pixel). La dotazione hardware comprende inoltre il processore octa core Kirin 960, affiancato da 6 GB di RAM e 64 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 128 GB.

Honor 8 Pro è anche lo smartphone ideale per gli amanti della fotografia. Il produttore ha infatti scelto una doppia fotocamera posteriore da 12 megapixel che permette di ottenere immagini perfette, grazie alla combinazione degli scatti a colori e in banco e nero. È possibile inoltre variare la lunghezza focale e quindi applicare l'effetto bokeh.

Il sistema operativo installato è Android 7.0 Nougat con interfaccia EMUI 5.1. Il phablet può essere ordinato sullo store vMall.eu ad un prezzo di 549,00 euro. L'effettiva disponibilità è prevista per il 20 aprile.