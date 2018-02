Honor 9 Lite, immagini dello smartphone

Luca Colantuoni,

Honor 9 Lite, disponibile in Italia dal 6 febbraio a 229,90 euro, è uno smartphone molto interessante, in quanto offre un ottimo rapporto qualità/prezzo. Il produttore ha scelto alluminio e vetro 2.5D per il telaio, un processore octa core Kirin 659, 3 GB di RAM, 32 GB di storage e soprattutto quattro fotocamere, due posteriori e due frontali da 13 e 2 megapixel, che consentono di applicare l'effetto bokeh, evidenziando il soggetto in primo piano.

Lo schermo da 5,65 pollici ha una risoluzione full HD+ (2160x1080 pixel), quindi con rapporto di aspetto 18:9. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2, GPS, NFC e LTE (dual SIM). Sono inoltre presenti jack audio da 3,5 millimetri, porta micro USB 2.0, batteria da 3.000 Mah e lettore di impronte digitali (sul retro). Honor 9 Lite viene offerto in tre colori: Sapphire Blue, Glacier Gray e Midnight Black.