Honor V9, immagini dello smartphone

Luca Colantuoni,

Huawei ha presentato in Cina il nuovo Honor V9, un phablet di fascia alta con telaio in alluminio e schermo da 5,7 pollici (2560x1440 pixel). Lo smartphone si posiziona ai vertici dell'offerta, grazie alla dotazione hardware di fascia alta: processore octa core Kirin 960, 4 o 6 GB di RAM, 64/128 GB di storage e doppia fotocamera posteriore da 12 megapixel, in grado di scattare foto 3D.

Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali e la porta USB Type-C che velocizza il caricamento della batteria da 4.000 mAh. Honor V9 verrà distribuito in quattro colori (nero, blu, rosso e oro). Il sistema operativo installato è Android 7.0 Nougat con interfaccia EMUI 5.0. I prezzi sono 2.599 yuan (4GB/64GB) e 2.999 yuan (6GB/128GB).