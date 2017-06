HP Omen, le foto della gamma 2017 per il gaming

Cristiano Ghidotti,

Pronta per il debutto in Italia, la gamma HP Omen strizza l'occhio agli appassionati di PC gaming: desktop e laptop, monitor, mouse, cuffie e persino un modulo esterno per potenziare le prestazioni grafiche di un qualsiasi computer. Abbiamo dato uno sguardo da vicino alla linea in occasione di un evento andato in scena a Milano.

Tra le novità spicca Omen X Compact Desktop, una versione più compatta (come suggerisce il nome) del modello X Desktop presentato lo scorso anno, pronto per la realtà virtuale e facilmente trasportabile all'interno di uno zaino. Ci sono poi i notebook Omen 15 e Omen 17, senza dimenticare Omen Accelerator che costituisce di fatto una GPU esterna da collegare a qualsiasi PC con porta Thunderbolt 3.