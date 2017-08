HP Omen X Laptop, immagini del notebook

Luca Colantuoni,

Il nuovo notebook da gioco, annunciato da HP al Gamescom 2017, offre il massimo in termini di prestazioni, overclocking e aggiornabilità. Omen X Laptop integra infatti CPU (Intel Core i7-7820HK), GPU (Nvidia GeForce GTX 1080) e RAM (fino a 32 GB DDR4-2800) che possono funzionare a frequenza superiori a quelle standard. Il pannello posteriore può essere rimosso per sostituire RAM, SSD e HDD con estrema facilità.

Lo schermo da 17,3 pollici è disponibile in due versioni: 4K o 1080p a 120 Hz. In entrambi i casi è garantito il supporto per la tecnologia Nvidia G-Sync. Altre caratteristiche interessanti sono il sistema di raffreddamento a camera di vapore, la tastiera retroilluminata con LED RGB programmabili e il sistema audio Bang & Olufsen. Gli utenti possono sfruttare le numerose porte per collegare monitor esterni e periferiche. Il prezzo base del notebook, in vendita da novembre, è 2.799 euro.