HP Pavilion All-in-One 24 e 27, le immagini

Cristiano Ghidotti,

Chi cerca un computer desktop di tipo AiO ha un'opzione in più da considerare: si tratta dei nuovi HP Pavilion All-in-One, equipaggiati con sistema operativo Windows 10 e disponibili con monitor da 24 o 27 pollici. Soluzioni dedicate sia alla produttività che all'intrattenimento domestico e allo studio.

Tra i punti di forza l'ampia possibilità di personalizzazione per quanto riguarda le specifiche tecniche: processori Intel Core di settima generazione o AMD A12, fino a 16 GB di RAM, soluzioni SSD o HDD per lo storage e comparto audio curato da Bang&Olufsen. Il prezzo della configurazione base è fissato in 749,99 dollari.