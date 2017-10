HP Spectre 13 (2017), immagini del notebook

Luca Colantuoni,

Lo Spectre 13 (2017), annunciato il 4 ottobre da HP, è un notebook di fascia alta con display full HD o 4K da 13,3 pollici. Il telaio in alluminio e fibra di carbonio garantisce un'elevata resistenza ai graffi, donando anche un aspetto molto elegante. Il nuovo prodotto è inoltre il laptop touch più sottile del mondo con i suoi 10,4 millimetri di spessore. La dotazione hardware comprende processori Intel Core i5/i7 di ottava generazione, fino a 16 GB di RAM e SSD PCIe con capacità fino a 1 TB.

Altre caratteristiche rilevanti sono la tastiera retroilluminata, il touchpad in vetro e la webcam HD ad infrarossi compatibile con Windows Hello. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac e Bluetooth 4.2, mentre lungo i bordo posteriore ci sono tre porte USB Type-C, due delle quali supportano Thunderbolt 3. Lo Spectre 13 (2017) sarà disponibile in tre colori a partire da 1.299,99 dollari.