HP ZBook x2, tutte le immagini

Luca Colantuoni,

HP ha presentato un nuovo prodotto per i professionisti della grafica, gli ingegneri e i creativi in generale. Lo ZBook x2 è un dispositivo ibrido 2-in-1, quindi può essere utilizzato come un tablet o come un notebook, collegando la tastiera Bluetooth retroilluminata. La dotazione hardware comprende uno schermo da 14 pollici con risoluzione 4K, processori Intel Core i5/i7 di ultima generazione, fino a 32 GB di RAM, SSD PCIe NVMe e scheda video NVIDIA.

Lo ZBook x2 integra due porte USB Type-C, una porta USB 3.0 Type-A, uscita HDMI, slot SD e jack audio da 3,5 millimetri. Nella tastiera con cover in poliuretano sono presenti un lettore di smart card e la batteria dedicata. La stilo basata sulla tecnologia Wacom EMR supporta 4.096 livelli di pressione e può essere sfruttata per disegnare sullo schermo. Il nuovo prodotto HP è ottimizzato per le applicazioni Adobe Creative Cloud, delle quali sono disponibili preset preinstallati.