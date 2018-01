HTC U11 EYEs, immagini dello smartphone

Luca Colantuoni,

HTC ha aggiunto un altro modello alla serie U11 con design Liquid Surface e funzionalità Edge Sense. Il nuovo U11 EYEs possiede un telaio in alluminio e uno schermo da 6 pollici con risoluzione full HD+ (2160x1080 pixel) con rapporto di aspetto 18:9. La dotazione hardware comprende un processore octa core Snapdragon 652, 4 GB di RAM e 64 GB di storage, espandibili con schede microSD.

La fotocamera posteriore è la stessa presente nei modelli U11 e U11+, ovvero la UltraPixel 3 con risoluzione di 12 megapixel. U11 EYEs integra invece una doppia fotocamera frontale con sensori da 5 megapixel che permette di applicare l'effetto bokeh in tempo reale e di sbloccare lo smartphone con il riconoscimento facciale.

Il sistema operativo è Android 7.1.2 Nougat con interfaccia HTC Sense. Il phablet sarà disponibile in tre colori ad un prezzo di 3.299 yuan. Non è noto se e quando verrà distribuito anche in Europa.