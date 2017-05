HTC U11, immagini dello smartphone

Luca Colantuoni,

Il produttore taiwanese ha svelato il top di gamma per il 2017. SI tratta del nuovo HTC U11 con telaio in alluminio e vetro 3D, schermo da 5,5 pollici con risoluzione Quad HD (2560x1440 pixel) e processore octa core Snapdragon 835. La dotazione hardware comprende inoltre 4 o 6 GB di RAM, 64/128 GB di storage, slot microSD, fotocamere da 12 e 16 megapixel, connettività WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2, GPS, NFC e LTE Cat. 16 (1 Gbps in download).

La caratteristica più interessante si chiama Edge Sense. Otto sensori di pressione permettono di interagire con le app premendo i lati dello smartphone. L'utente può configurare il livello di pressione e utilizzare i tocchi avanzati che simulano le tradizionali gesture. Altre novità di rilievo sono l'audio Hi-Fi con tecnologie BoomSound, USonic e Acoustic Focus, quattro microfoni per la registrazione audio 3D e tre assistenti personali (HTC Sense Companion, Google Assistant e Amazon Alexa).

Il sistema operativo è Android 7.1 Nougat con interfaccia HTC Sense. HTC U11 sarà disponibile entro la fine di maggio 2017 in cinque colori (argento, blu, nero, bianco e rosso). Il prezzo non è stato comunicato.