Huawei Mate 10 Lite, immagini dello smartphone

Luca Colantuoni,

A pochi giorni di distanza dai tre top di gamma, Huawei ha presentato un altro membro della nuova famiglia, denominato Mate 10 Lite. Lo smartphone possiede un telaio unibody in alluminio e uno schermo IPS FullView da 5,9 pollici, come il Mate 10, ma una risoluzione full HD+ (2160x1080 pixel) con rapporto di aspetto 18:9, come il Mate 10 Pro. Il lettore di impronte digitali è stato quindi spostato sul retro per ridurre lo spessore delle cornici superiore e inferiore.

La caratteristica esclusiva del Mate 10 Lite è la doppia fotocamera frontale da 13 e 2 megapixel che si aggiunge alla dual camera posteriore con sensori da 16 e 2 megapixel. Entrambi permettono di applicare l'effetto bokeh agli scatti, evidenziando il soggetto in primo piano. La dotazione hardware comprende anche un processore octa core Kirin 659, 4 GB di RAM e 64 GB di storage.

Il Mate 10 Lite è in vendita dal 26 ottobre ad un prezzo di 349,00 euro. Gli utenti italiani possono scegliere tre colori: Prestige Gold, Graphite Black e Aurora Blue.