Huawei MateBook E, immagini dell’ibrido 2-in-1

Il MateBook E è un ibrido 2-in-1 con telaio in lega di alluminio, schermo da 12 pollici (2160x1440 pixel), processori Intel Core m3/i5, 4 o 8 GB di RAM e SSD da 128/256/512 GB. Rispetto al MateBook originario, Huawei ha migliorato le prestazioni, l'autonomia e la tastiera Folio (retroilluminata e resistente agli spruzzi d'acqua). In particolare è stato aggiornato il sistema di fissaggio magnetico in modo da consentire un'inclinazione del tablet fino a 160 gradi.

La dotazione hardware comprende inoltre una fotocamera frontale da 5 megapixel, una porta USB Type-C, jack audio da 3,5 millimetri e un sistema Dolby Audio Premium. Sotto il pulsante di accensione è presente il lettore di impronte digitali, mentre la connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac e Bluetooth 4.1. In Italia sarà disponibile (da fine giugno) il MateBook E di colore Dark Gray con Core i5-7Y54, 4 GB di RAM e SSD da 256 GB ad un prezzo di 1.199 euro.