Filippo Vendrame,

Huawei MediaPad M5 è una nuova famiglia di tablet pc Android dell'azienda cinese che si caratterizza per modelli con display da 8,4 e 10,8 pollici, tutti con risoluzione 2560X1600 pixel. Processore Kirin 960 con 4GB di memoria RAM. Per tutti, Android Oreo. I modelli da 10.8 pollici possono disporre della modalità Desktop View che trasforma i tablet pc in piccoli notebook con interfaccia desktop style.