Huawei Nova, le foto

Lorenzo Ermigiotti,

Huawei Nova, annunciato all'IFA 2016di Berlino, è unosmartphone Android 6.0 Marshmallow con interfaccia personalizzata EMUI 4.1. Le specifiche tecniche offrono undisplay da 5 pollici con risoluzione Full HD (1920x1080 pixel) e tecnologia Eye Protection, processore octa core Qualcomm Snapdragon 625 da 2 GHz, 3 GB di RAM, memoria interna da 32 GB, slot per la lettura di schede microSD fino a 128 GB,fotocamera da 12 megapixel posizionata sul retro, sensore frontale da 8 megapixel, WiFi, LTE (dual SIM), Bluetooth, GPS, lettore di impronte digitali, porta USB Type-C e batteria da 3.020 mAh. Il telaio è realizzato in alluminio, mentre la parte frontale è coperta da un vetro 2.5D. Il lancio è fissato per l'ottobre 2016 al prezzo di 399 euro.