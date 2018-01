Huawei P Smart, le immagini dello smartphone

Cristiano Ghidotti,

Con il suo display FullView da 5,65 pollici dalle proporzioni 18:9, Huawei P Smart è uno smartphone votato alla multimedialità. È mosso dal processore octa core Kirin 659 a cui si affiancano 3 GB di RAM e 32 GB di memoria interna per lo storage. Ancora, la configurazione dual camera posteriore risulta particolarmente adatta ai ritratti, mentre per i selfie è presente un sensore frontale da 8 megapixel.

Nel resto della scheda spiccano il supporto alla tecnologia Dual Bluetooth e il sistema operativo Android 8.0 Oreo (personalizzato con EMUI 8.0) preinstallato al lancio. Il debutto in Italia è fissato entro la fine di gennaio, al prezzo di 259,00 euro. Tre le colorazioni disponibili per la scocca in alluminio: Black, Blue e Gold.