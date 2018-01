Huawei P Smart, le nostre foto

Cristiano Ghidotti,

Uno sguardo da vicino a Huawei P Smart, dispositivo che fa il suo ingresso nella fascia media del mercato, con sistema operativo Android 8.0 Oreo preinstallato al lancio. Tra le caratteristiche più interessanti del prodotto, qui messo sotto la lente d'ingrandimento nella colorazione Gold, la tecnologia Dual Bluetooth che permette di effettuare la comunicazione BT su due canali differenti, in contemporanea.

Sulla parte frontale trova posto un display FullView da 5,65 pollici con aspect ratio 18:9 e risoluzione Full HD+ (2160×1080 pixel, 428 ppi), mentre sul retro sono integrati una doppia fotocamera e il lettore di impronte digitali. Completano la scheda tecnica il processore Kirin 659, 3 GB di RAM e 32 GB di memoria interna per lo storage. Il prezzo fissato per il debutto in Italia è 259,00 euro.