Huawei P10 Greenery e Dazzling Blue, le foto

Greenery non è solo un verde e Dazzling Blue non è solo un blu: sono due colori standardizzati dal Pantone Color Institute e impiegati da Huawei per i suoi smartphone top di gamma P10 e P10 Plus, disponibili anche in Italia al prezzo consigliato di 679 e 829 euro.

Li abbiamo visti e fotografati in occasione di un incontro organizzato a Milano per il lancio dei due prodotti nel nostro paese, chiamando in causa nell'occasione Ettore Patriarca (Direttore Marketing Huawei Business Group) per parlare delle partnership siglate con Pantone e Leica, quest'ultima finalizzata all'integrazione di tre fotocamere progettate ad hoc.