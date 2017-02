Huawei P10 e P10 Plus: le foto

Marco Grigis,

In occasione del Mobile World Congress di Barcellona, Huawei ha presentato i nuovi smartphone P10 e P10 Plus. Degni eredi della precedente linea P9, un vero e proprio successo fra i consumatori, questi dispositivi vedono un netto miglioramento delle prestazioni fotografiche, grazie al rinnovo della collaborazione con Leica e l'impiego di una doppia fotocamera posteriore, rinnovate nelle funzionalità.



Grazie all'abbinamento di un sensore monocromatico da 20 Megapixel e da un RGB da 12 Megapixel, Huawei e Leica sono riusciti a elaborare un sistema in grado di ottenere il massimo della resa fotografica in qualsiasi condizione di scatto. Per l'obiettivo frontale, invece, Huawei ha puntato sulla tecnologia Adaptive Selfie, per variare la lunghezza focale a seconda dei soggetti inquadrati. Disponibili nelle più svariate colorazioni, dall'oro rosa al verde, i prezzi vanno da 649 a 799 euro, a seconda del modello e del quantitativo di storage.