Huawei Watch 2, le immagini dello smartwatch

Luca Colantuoni,

Huawei ha presentato il nuovo Watch 2, uno smartwatch basato su Android Wear 2.0 con display AMOLED da 1,2 pollici (390x390 pixel) e processore Snapdragon Wear 2100. La dotazione hardware comprende inoltre 768 MB di RAM, 4 GB di memoria flash, moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.1, GPS e NFC. La versione Sport 4G integra anche un chip LTE che consente di effettuare e ricevere chiamate senza la necessità di usare lo smartphone.

I modelli Sport (4G e Bluetooth) hanno una cassa in plastica e un cinturino in silicone, mentre la variante Classic possiede una cassa in acciaio inossidabile e un cinturino in pelle. La ghiera che circonda lo schermo è in ceramica, materiale più resistente alle abrasioni rispetto al metallo. Sul retro è presente il sensore per il monitoraggio della frequenza cardiaca.

Il Watch 2 Sport Bluetooth è disponibile in Italia dal 12 aprile a 329,00 euro, mentre il Watch 2 Sport 4G è in vendita da fine maggio a 379,00 euro. Non è noto quando verrà commercializzata la versione Classic.