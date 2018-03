Hublot Big Bang Referee 2018 FIFA World Cup Russia

Luca Colantuoni,

Hublot ha annunciato uno smartwatch con cassa in titanio e sistema operativo Wear OS. Il Big Bang Referee 2018 FIFA World Cup Russia, come si intuisce dal nome, è stato espressamente pensato per consentire agli utenti di seguire il Campionato del mondo di calcio. L'orologio mostrerà i risultati delle partite, le statistiche di gioco e vibrerà in caso di goal. Una versione speciale verrà indossata dagli arbitri per ricevere il segnale dalla Goal Line Technology.

Lo smartwatch possiede uno schermo AMOLED da 1,39 pollici e integra un processore Intel Atom, oltre a vari sensori e ai moduli per la connettività wireless. La batteria offre un'autonomia fino ad un giorno. Essendo un prodotto di lusso, tra l'altro anche in edizione limitata (2018 unità), il prezzo è piuttosto elevato: 5.200 dollari.