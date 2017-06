iMac Pro, le foto

Marco Grigis,

Nel corso della WWDC 2017, Apple ha voluto mostrare una brevissima anteprima di iMac Pro, il desktop professionale che verrà reso disponibile entro la fine dell'anno. Pur mantenendo la medesima estetica dei suoi predecessori, il nuovo desktop all-in-one può pregiarsi di una scocca di colore grigio siderale e, non ultimo, di una completa riprogettazione interna.

Oltre a un nuovo sistema per il raffreddamento delle componenti, garantito da due silenziose ventole, il nuovo iMac Pro si pregia di un processore Intel Xeon fino a 18 core, con una memoria massima fino a 128 GB di RAM e 4TB di disco SSD, nonché GPU ATI Radeon Vega. Il display è compatibile con la risoluzione 5K, mentre le porte USB posteriori sono state rese compatibili con lo standard ThunderBolt 3. Incorpora quindi una porta 10 GB Ethernet, nonché macOS High Sierra come sistema operativo in dotazione.