Immagini delle Canon IXUS 132, 135, 255HS e A2500

Cristiano Ghidotti,

Canon presenta quattro nuove fotocamere compatte: IXUS 132, IXUS 135, IXUS 255HS e PowerShot A2500, disponibili per l'acquisto a partire dal mese di marzo. Tre modelli caratterizzati dalla presenza di un sensore da 16 megapixel, affiancato dal processore d'immagine DIGIC 4, mentre IXUS 255HS monta un'ottica da 12,1 megapixel con la nuova tecnologia DIGIC 5, particolarmente adatta agli scatti notturni o in condizioni di scarsa luminosità. Per tutti i dispositivi va segnalata la presenza di Smart Auto, in grado di impostare i parametri migliori in base alla situazione, con fino a 58 modalità differenti.