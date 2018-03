Immagini Samsung Galaxy NotePRO e TabPro

Floriana Giambarresi,

Le immagini ufficiali dei Samsung Galaxy NotePRO e Galaxy TabPRO con schermo da 12,2 pollici, presentati dalla casa sudcoreana in occasione del CES 2014 di Las Vegas. Non ne sono ancora noti prezzi e date di uscita.

Trattasi di tablet con cuore Android (nella release 4.4 KitKat) progettati per chi desidera un prodotto potente a livello prestazionale, e in generale dedicato non solo all'intrattenimento ma anche alla produttività. Esteticamente eleganti, sono sottilissimi e pesano circa 750 grammi. Arrivano con la Magazine UX, una nuova interfaccia utente progettata da Samsung per meglio sfruttare l'ampio display da 12,2 pollici - che ha una risoluzione di 2560x1600 pixel a 248ppi, che fornisce una tipologia di visualizzazione in stile rivista interattiva.

Il comparto hardware è fondamentalmente lo stesso e vede la presenza di un processore quad-core Qualcomm Snapdragon 800 da 2,3 GHz, 2 GB di RAM e due fotocamere, una frontale da 2 megapixl e una posteriore da 8 megapixel. La differenza principale tra i due prodotti risiede nella S Pen, presente solo nel modello Galaxy NotePro da 12,2 pollici.