iOS 11, le foto

iOS 11 è il nuovo sistema operativo di Apple, lanciato per gli iDevice nel corso della WWDC 2017. L'aggiornamento parte dal precedente iOS 10 per introdurre nuove e interessanti funzioni, come un dock e un Centro Notifiche completamente riprogettati, nonché una maggiore integrazione delle funzioni contestuali già viste a partire da iOS 9.

Apple Music viene reso più veloce, con l'inclusione degli ascolti dei propri amici, mentre App Store viene completamente ridisegnato, per renderlo più veloce e ammaliante nella consultazione. Non è però tutto, poiché oltre a migliorare SideView e SplitView, con un un multitasking più intelligente su iPad, iOS 11 introduce sui tablet la funzione Files: una sorta di file manager sia per i contenuti interni al dispositivo che tramite i servizi cloud di terze parti. Completano la dotazione una migliore gestione di Apple Pencil, nonché dei nuovissimi kit, come ARKit per la realtà aumentata. Viene inoltre abilitato il drag and drop e, fatto non da poco, introdotto Metal 2 per le prestazioni grafiche. iOS 11 è disponibile da subito per gli sviluppatori, mentre la release finale è attesa a settembre 2017.