iPad 2018: le foto

Marco Grigis,

Nel corso del suo evento educational del 27 marzo, Apple ha svelato la sua nuova versione di iPad da 9.7 pollici, il successore del tanto gettonato iPad 2017. Il tablet condivide il medesimo design del suo predecessore, ma incorpora una novità non da poco: il pieno supporto ad Apple Pencil, la stilo digitale di Cupertino. Si tratta del primo modello mid-level a inglobare la penna digitale, prima riservata unicamente alla linea degli iPad Pro.

iPad 2018, disponibile nelle classiche colorazioni argento, grigio siderale e oro, è alimentato da un processore A10 Fusion, lo stesso di iPad 7. La dotazione è completata con una fotocamera posteriore da 8 megapixel e una frontale HD, quindi da una batteria capace di garantire 10 ore di uso intenso continuativo. Per quanto riguarda l'Italia, il tablet è disponibile a partire da 359 euro per la versione solo WiFi e 489 per quella WiFI+Cellular.