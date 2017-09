iPhone 8 e iPhone 8 Plus: le foto

Marco Grigis,

Nel corso del primo evento ufficiale presso lo Steve Jobs Theater, Apple ha presentato i nuovi iPhone 8 e iPhone 8 Plus: due smartphone che rappresentano la prosecuzione ideale dei precedenti iPhone 7. Caratterizzati da un corpo in alluminio anodizzato e vetro, nonché da un nuovo display True Tone, i device incorporano l'inedito chipset A11 Bionic, capace di performance elevatissime, soprattutto sul comparto grafico.



Distribuiti nelle colorazioni argento, oro e grigio siderale, i dispositivi si caratterizzano per un display da 4.7 e 5.5 pollici a seconda della versione prescelta, nonché dall'inclusione di un sistema di ricarica wireless compatibile con lo standard Qi. La fotocamera frontale si aggiorna per entrambi con una maggiore compliance del colore e della luce, per selfie sempre perfetti, così come l'obiettivo principale posteriore, sempre da 12 megapixel ma dotato di un sensore più grande, per dettagli più raffinati anche in condizione di scarsa illuminazione. iPhone 8 Plus, così come il predecessore, vede una doppia fotocamera, oggi aggiornata con un doppio sistema di stabilizzazione ottica sia per il grandangolo che per il teleobiettivo. Le capacità di storage sono da 64 e 256 GB, mentre i prezzi rimangono allineati con la precedente edizione.