iPhone X: le foto

Marco Grigis,

Nel corso del primo evento Apple presso lo Steve Jobs Theater, il gruppo di Cupertino ha lanciato il rivoluzionario iPhone X, lo smartphone pensato per celebrare i dieci anni della linea. Completamente riprogettato rispetto ai predecessori, il device si caratterizza per uno schermo OLED da 5.8 pollici, completamente edge-to-edge, incastonato in una scocca di acciaio e vetro. Chiamato Super Retina, il display garantisce una compliance del colore e un contrasto maggiore rispetto agli altri OLED sul mercato, inoltre è compatibile con la visione di contenuti in HDR.



La caratteristiche più interessante, oltre al nuovo design, è certamente rappresentata da Face ID: il nuovo sistema di riconoscimento facciale voluto da Cupertino. Grazie a una nutrita schiera di sensori posizionati nella piccola barra superiore dello smartphone, tra cui un sensore agli infrarossi e un proiettore di punti, la tecnologia permette di ottenere delle mappe dettagliatissime del volto dell'utente. E, grazie al machine learning, lo smartphone è in grado di adattarsi ai cambiamenti nel tempo del volto dell'utente, dal cambio di pettinatura alla crescita della barba. Apple ha sviluppato questo sistema affinché sia sicuro, e non consenta accessi illeciti ad esempio sfruttando fotografie o video del proprietario, tanto che può essere sfruttato anche per i pagamenti Apple Pay. Non solo sicurezza, ma anche divertimento: grazie a una feature avanzata di tracking del movimento, sarà possibile sfruttare le Animoji: delle emoji animate che assumono, in tempo reale, le espressioni del volto dell'utente. iPhone X incorpora una batteria la cui autonomia è di due ore più estesa rispetto a iPhone 7, nonché un sistema di ricarica wireless. Il device sarà disponibile a novembre, nelle configurazioni da 64 e 256 GB, a 999 dollari.