Jaguar E-type Zero, le immagini

Filippo Vendrame,

Jaguar E-type Zero è un'innovativa auto elettrica vestita da auto del passato. Trattasi di una concept car che si rifà alla famosa Jaguar E-type degli anni 60 che Enzo Ferrai definì l'auto più bella al mondo. La Jaguar E-type Zero elettrica dispone di un motore da 220 KW e scatta da 0 a 100 Km/h in appena 5,5 secondi. Il motore elettrico sostituisce il famoso 6 cilindri a benzina. Modificati anche alcuni dettagli degli interni per rendere l'auto più moderna e per disporre di alcune funzionalità necessarie per la guida in modalità elettrica.

La batteria da 40Kwh garantisce un'autonomia di circa 270 Km. Un pieno di energia si fa in circa 7 ore o anche meno a seconda della potenza erogata dalla colonnina elettrica per la ricarica.